Descarga elétrica fere trabalhador rural em Itaporã

Imagem Ilustrativa

Nesta sexta-feira (14), um homem, que não teve o nome divulgado, ficou ferido depois de um choque elétrico em uma propriedade rural de Itaporã-MS.

Segundo informaçães a vítima trabalhava com uma colheitadeira em propriedade rural às margens da MS 157, entre Itaporã e Maracaju.

Em dado momento, o trabalhador teria ido realizar um serviço com uma vara em cima da colheitadeira, não percebendo que estava próximo a rede de alta tensão que por ali passa, ocorrendo o contato, houve a descarga elétrica na vítima que caiu no solo.

A equipe de socorristas do Hospital Municipal de Itaporã foi acionada e removeu a vítima para atendimento na unidade de saúde.

Ele recebeu os primeiros atendimentos e o quadro clínico é considerado estável, mas devido a gravidade do caso, foi transferido para um hospital de Campo Grande.