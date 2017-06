Depois de dar tiro para cima em conveniência, homem foge é perseguido e preso

Marcos da Silva Oliveira, de 46 anos, foi preso na noite desta terça-feira (6) depois de dar tiros para cima em uma conveniência do portal Caiobá, em Campo Grande. Depois dos disparos, o suspeito fugiu, foi perseguido pela polícia e preso. Além da arma apreendida, os militares ainda contataram que o homem dirigia embriagado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada após receber denúncias de que um homem que bebia em uma conveniência da região havia efetuado dois disparos em via pública. A informação era de que o suspeito estava acompanhado de outro homem em um Chevrolet Corsa e tinha fugido do local após os tiros.

Em rondas, a equipe policial se deparou com o veículo, mas assim que o condutor do Corsa avistou a viatura, fugiu em alta velocidade por algumas quadras, foi perseguido e parado quadras depois. Em revista pessoal, os policiais não localizaram a arma apontada nas denúncias, mas em buscas pelo carro encontraram um revólver calibre 38 escondido no porta-malas, embaixo do estepe.

Ainda conforme o registro dos militares, durante a fuga, o suspeito havia jogado um objeto pela janela, que parecia uma lata de cerveja. Marcos se negou a falar se havia ingerido bebida alcoólica e também a fazer o teste do bafômetro. Os policiais então fizeram um termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora, já que era visível a embriaguez do motorista.

O caso foi registrado porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência - trânsito - disparo de arma de fogo.