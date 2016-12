Depois de conhecer jovem no Facebook, mulher tem carro roubado em encontro

FOTO: FACEBOOK

Depois de conhecer uma jovem pelo Facebook, uma mulher, de 27 anos, acabou tendo o carro furtado durante a madrugada na cidade de Mundo Novo distante 462 quilômetros de Campo Grande, nesta quarta-feira (28).

A vítima afirmou que conheceu a mulher identificada apenas como Giovana pelo Facebook, que marcaram um encontro em um bar da cidade e em seguida foram até a residência da vítima para buscar algumas malas.

Ainda de acordo com informações da ocorrência, a mulher entrou na residência permanecendo no imóvel por aproximadamente 20 minutos e ao sair não encontrou mais o veículo e Giovana.

A vítima entrou em contato com a irmã e com o pai, que conseguiu localizar o carro através do rastreador. O veículo foi localizado em um posto na saída da cidade, com a autora dentro do carro aparentemente embriagada.

Ao ser abordada, a autora afirmou que não teria roubado nada e que não sabia onde estava. Em seguida usou o celular e um veículo Hyundai HB20 foi até o posto e a autora fugiu.