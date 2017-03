Depois de 6 anos, idoso que mandou matar ex a pauladas será julgado

Será julgado no próximo dia 10, na 2ª Vara do Tribunal do Juri, Antônio Gregório de Lima, 61 anos, acusado de mandar matar a ex-companheira, Lyz Naira Vogado Franco, em julho de 2011, em Campo Grande. De acordo com a Sentença de Pronúncia, Lima mandou que um adolescente de 16 anos, que responde por ato infracional análogo a homicídio doloso, matasse Lyz Naira a pauladas.

“Descreve que o acusado Antônio hospedou a vítima em uma quitinete de sua propriedade, pois com ela mantinha relacionamento amoroso, porém, devido a desentendimentos decorrentes de ciúmes, mandou que a vítima de lá se retirasse, oportunidade que teria determinado ao adolescente para matá-la”, diz a peça anexada ao processo.

De acordo com informações divulgadas na época do crime, a jovem, então com 27 anos, dormia com o filho, um bebê de oito meses, quando foi assassinada. O adolescente teria cometido o crime esperando recompensa financeira do idoso.



Em 2012, a mãe de Lyz pedia que o julgamento fosse realizado o mais rápido possível, porém, o acusado será julgado somente agora, após seis anos do crime.