Deficiente auditiva é morta brutalmente por homem armado com facão em cidade do MS

Edenir Moreno Morales, 36, foi morta brutalmente esfaqueada por um homem que chegou na casa dela armado com um facão. A vítima que era deficiente auditiva, não teve como se defender da agressão. O homicídio aconteceu na aldeia Serro Y, em Guia Lopes da Laguna, distante 227 km de Campo Grande.

Por volta de 20h, Edenir assistia televisão na sala de casa com a mãe, Ramona Aparecida Alves Moreno, 59. No registro policial consta que um homem identificado como Valdinei que também mora na aldeia, apareceu na casa delas armado com um facão, gritando: "agora vocês vão ver" e desferiu um golpe com a arma em Ramona, que conseguiu se esquivar.

Ela ainda foi atingida no cílio, mas conseguiu sair correndo para pedir ajuda. Como Edenir era surda, ela continuou assistindo televisão sozinha enquanto a mãe buscava ajuda.

Quando retornou em casa, a mãe encontrou Edenir caída no chão, próximo a uma cerca, com cortes de facão na região do rosto e cabeça. O Campo Grande News tentou entrar em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, mas as ligações não foram atendidas. O autor do crime não foi localizado.