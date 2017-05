Cruze roubado na Bahia é apreendido em MS antes de chegar ao Paraguai

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam três homens por receptação na madrugada desta quinta-feira (25) no município de Ponta Porã. Eles tentavam chegar ao Paraguai com o Chevrolet Cruze roubado na Bahia, apreendido durante bloquei na MS-164, por volta de 2h30.

Conforme a assessoria de imprensa do DOF, inicialmente os policiais pararam um VW Fox prata, com placa de Catalão (GO), ocupado por dois homens. Em seguida foi abordado o Cruze branco, que usava placa falsa de Belo Horizonte (MG).

Diante das contradições apresentadas pelos três homens, os policiais checaram a placa, numeração do chassi e do motor e descobriram que o Cruze era roubado em Barreira (BA) e clone de um veículo idêntico, de Belo Horizonte.

Os três homens foram presos e entregues juntamente com os dois veículos na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.