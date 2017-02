Criminosos explodem caixa eletrônico de madrugada e fogem com todo o dinheiro no MS

Foto: MS Todo o Dia

O caixa eletrônico do Banco Bradesco foi explodido, na madrugada deste sábado (4), na Avenida Moisés de Araújo Galvão, no centro de Figueirão. Os criminosos fugiram levando todo o dinheiro do terminal.

A Polícia Militar foi acionada e segundo o Ivinotícias, encontraram o local destruído. Além do caixa, parte do telhado e vidros foram detonados. Algumas cédulas ficaram espalhadas pelo chão e o valor subtraído não foi divulgado.

Conforme relatou um policial militar, no posto, nem em estabelecimentos próximos, há câmera de monitoramento. Como ninguém viu a ação dos bandidos não é possível determinar quantos participaram do furto.





(frente do estabelecimento também ficou destruída pelos explosivos - Foto: MS Todo o Dia)