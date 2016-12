Criminosos armados invadem residência, amarram casal em canavial e roubam Hilux em Fátima do Sul

Ladrões armados invadiram uma casa no bairro Centro Educacional, em Fátima do Sul e roubaram a camioneta de placas EUY-0501, Toyota Hilux, de Fátima do Sul, de um casal de idosos.

O crime aconteceu na madrugada pela manhã desta segunda-feira, 12 de dezembro, por volta dás 5hs e 30min, quando dois elementos armados, invadiram pelo portão da residência que estava sem cadeado renderam o proprietário da Hilux, de 71 anos e sua esposa, amarraram os dois e colocaram uma camisa no rosto da vitimas e pediram a chave da camioneta.

Com medo da reação dos bandidos, a vítima acabou falando o local onde estava à chave do veículo. Segundo a vítima os dois autores estavam armados com revolveres e a todo o momento ameaçava as vitimas para não erguerem a cabeça.

Os autores colocaram as vitimas dentro da camionete foram até a estrada do Barreirinho e deixaram as vitimas amarradas em um canavial e tomaram rumo ignorado. Os autores do roubo não usavam capuz, e segundo a vitima um deles era moreno claro, de estatura mediana e magro.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul, que já esta investigando o caso.