Crime barbáro: trabalhador rural é morto e corpo carbonizado em poço em MS

Um homem, ainda não identificado, foi morto e teve o corpo incendiado em um poço no Distrito da Ponte Vermelha, em São Gabriel do Oeste, cidade a 144 quilômetros de Campo Grande, neste domingo (26). O corpo da vítima foi localizado no fim da tarde desta segunda-feira (27), por policiais civis e militares. Um homem de 30 anos, identificado como "Arruda", foi preso.

De acordo com as primeiras informações colhidas na investigação, o homicídio ocorreu após um desentendimento entre a vítima e o autor, que trabalham numa fazenda na região cortando eucaliptos.

Após ser morto, o corpo foi jogado no poço desativado, de aproximadamente três metros de profundidade. O autor enrolou o corpo em um colchão, jogou no poço e ateou fogo.

De acordo com o site Idest, a polícia realizou diligências na região, porém, não localizou o suspeito. A Polícia Civil trabalha para identificar a vítima e localizar o suspeito, além disso, uma testemunha será ouvida. O corpo será encaminhado para exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) de Coxim.

Prisão

A prisão ocorreu por volta das 15h40 desta terça-feira (28), no distrito de Congonhas em Bandeirantes. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recebeu informações de agentes da Polícia Civil de São Gabriel do Oeste, sobre o crime.

Diante das informações, durante policiamento na rodovia no km-575 da BR-163, distrito de Congonhas, os policiais localizaram o autor bebendo em um bar, e, durante revista, os policias descobriram que se tratava do autor conhecido como "Arruda", de 30 anos, apontado pela Polícia Civil como autor do homicídio. “Arruda” foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de São Gabriel do Oeste.