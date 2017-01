Criança de 3 anos está entre vítimas de acidente entre caminhão e parati

As vítimas do acidente no fim da tarde deste domingo (22), na BR-163, no KM-458 entre um caminhão e um veículo Volkswagen Parati foram identificadas como Pedro Bones de Paula, de 19 anos, que morreu no local.

Entre as vítimas está uma criança, de 3 anos, que foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa da Capital. O menino não estava na cadeirinha. Aline Cano dos Santos, de 26 anos, foi levada com lesões nos pés.

Outras vítimas, Ronival da Silva Sales, de 31 anos, e Salviano Augusto Mimoso, de 24 anos, também foram levadas em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.

O acidente

Segundo informações, o motorista do caminhão trafegava pela rodovia quando no KM-458 tentou desviar de uma caçamba que estava sendo levada no mesmo sentido que seguia. Quando o veículo da frente diminui a velocidade, o caminhoneiro invadiu a pista contrária para evitar a colisão com a caçamba.

Ao invadir a pista contrária, o caminhão se chocou frontalmente contra a Parati, o que causou a morte de Pedro Bones de Paula, que estava no banco do carona do veículo.