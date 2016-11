Corpo encontrado com plástico na cabeça é de colombiano; 2º caso em três semanas

Foto: Sidnei Bronka/94FM

Foi identificado como Daniel Fernando Rivera Carvajal, 24, o homem encontrado morto na tarde desta terça-feira (29) atrás de uma boate, às margens da BR-463, em Dourados. Ele é colombiano e morava atualmente no Residencial Amambai.

Ele foi reconhecido por um amigo que afirmou à polícia que na noite de ontem, o rapaz teria saído com a sua motocicleta e não retornou.

Carvajal estava com um plástico na cabeça e com fio de telefone amarrado ao pescoço quando encontraram seu corpo. A polícia investiga o caso.

Segunda morte

Essa é a segunda morte de colombianos que fixaram residência na cidade de Dourados em intervalo de pouco menos de três semanas. No dia 10 de novembro, José David Quitian Escudero, 31, foi encontrado morto com tiro no queixo na MS-477, trecho próximo a Perimetral Norte.

Segundo uma das pessoas que residia com ele em Dourados, Escudero teria pedido sua moto emprestada no dia 25 de outubro e não apareceu mais, resultando, na queixa de apropriação indébita do veículo por parte do rapaz – relembre aqui.

Dias depois o veículo foi encontrado no Jardim Canaã I, porém, a vítima continuava desaparecida. No dia 31 de outubro a queixa de desaparecimento foi feita e na tarde do dia 10, o corpo do colombiano foi encontrado em avançado estado de decomposição.