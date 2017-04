Corpo em decomposição é encontrado e polícia investiga possível homicídio

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com sinais de violência em um terreno baldio na manhã desta segunda-feira (24), em Amambai, a 352 quilômetros de Campo Grande. A polícia agora tenta descobrir a identidade da vítima e também a causa da morte.

De acordo com o site A Gazeta News, já em início de estado de decomposição o corpo foi encontrado por populares nesta manhã. A polícia foi acionada e no local se deparou com o homem, aparentemente indígena, com vários ferimentos no corpo. Por conta disso, a principal suspeita é de assassinato.

Pelo estado do corpo, a polícia acredita que a morte tenha acontecido entre sábado (22) e domingo (23). O corpo levado para o IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Porã, onde será realizado o exame necroscópico. O caso segue em investigação.