Corpo é encontrado em estrada decapitado e com pernas e braços amarrados

Na tarde de domingo (9), o corpo de um homem foi encontrado em avançado estado de decomposição em uma estrada vicinal de Coronel Sapucaia, cidade a 380 quilômetros de Campo Grande. A vítima seria Jorge Wilson de Souza, de 53 anos.

Segundo detalhes do boletim de ocorrência, Polícia Militar foi acionada para ir até uma estrada vicinal, onde um corpo em decomposição foi encontrado. No local, foram tiradas fotografias do corpo pela equipe de perícia e também foi acionada a funerária.

Conforme a polícia, o corpo estava em avançado estado de decomposição e a cabeça não foi encontrada. Os braços da vítima foram amarrados às pernas e não foi encontrada testemunha do crime. Uma carteira de trabalho no nome de Jorge foi encontrada no local, mas o corpo deve passar por exames que comprovem a identificação.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.