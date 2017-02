Corpo de jovem é encontrado em posição de cruz em bairro da Capital

Foi encontrado na manhã desta quinta-feira (9), o corpo do jovem Woshington Marques, de 19 anos, no Jardim Uirapuru, em Campo Grande. O corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros em forma de cruz.

De acordo com informações preliminares, o jovem teria sido assassinado por engano. O alvo seria outro jovem, que acabou sendo atingido por um tiro no braço. A Polícia foi acionada por volta das 3h30 da madrugada desta quinta-feira (9).

Mas, ao chegar ao local nada foi encontrado. Já por volta das 7 horas ao voltarem novamente ao local, na Travessa Príncipe da Beira, o corpo de Woshington foi localizado em forma de cruz em um terreno baldio.

Um jovem que estava na companhia da vítima e acionou os militares disse que Woshington teria tido uma briga há aproximadamente 1 mês, com o filho do suposto autor do crime, e que na noite desta quarta-feira (8) todos estavam em uma tabacaria na região.

Momento, em que foram avisados que o suposto autor teria ido até a sua residência para buscar uma arma. O homem encontrou o grupo na travessa e efetuou os disparos atingindo a vítima no peito e o irmão no braço.

Informações preliminares apontam que os disparos não seriam para Woshington e sim para o outro jovem, que foi atingido no braço e que tem várias passagens pela polícia por furto e formação de quadrilha.

A Polícia Militar esta no local a espera da perícia e Polícia Civil.