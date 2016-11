Corpo de Bombeiros faz parto durante atendimento de ocorrência

Militares de Corpo de Bombeiros de Naviraí realizaram na tarde desta segunda-feira (28), o parto da dona de casa Ana Paula dos Santos Bombonato, 30, que acionou o socorro e entrou em trabalho de parto durante o atendimento.

O caso foi registrado no Centro da cidade e de acordo com o cabo Arcelino Nascimento Pacheco, que atendeu a ocorrência, quando a Unidade de Resgate chegou a mulher já aguardava do lado de fora da casa e ao perceber que a criança já estava nascendo, a equipe iniciou os procedimentos do parto.

A bebê que nasceu a caminho do Hospital Municipal de Naviraí e recebeu as boas vindas da equipe de resgate, recebeu o nome de Emanuele, que segundo a mãe tem origem hebraica e foi escolhido porque significa "Deus esta conosco".

Após o parto realizado pelos Bombeiros, Emanuele e a mãe, dona Ana Paula receberam atendimento médico no hospital de Naviraí e segundo os médicos, ambas passam bem.