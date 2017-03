Contratados por R$ 500 para embalar droga, dois terminam como traficantes

Dificuldade financeira, aliada à ambição pelo dinheiro fácil acabaram como fatores para a prisão de dois rapazes que, supostamente, viajaram a Campo Grande a trabalho. Igor Ramon Dantas de Oliveira, 18 anos, e Marcondes Alves Ribeiro, 29, foram presos em flagrante, com 398,8 quilos de maconha. Os dois alegaram terem sido contratados por desconhecidos para embalar a droga e cada um deles receberia a quantia R$ 500.

As prisões e apreensão da carga ilícita ocorreu na segunda-feira (27), em residência que fica na Rua Antônio Barbosa de Souza, no Bairro Bom Retiro. No entanto, o delegado Rodrigo Yassaka, da Delegacia Especializada na Repressão ao Narcotráfico (Denar), prestou informações e mostrou Igor e Marcondes à imprensa, na manhã de hoje.

Conforme a autoridade policial, o transporte da maconha foi frustrado depois de denúncia anônima. “Barulho alto de fita adesiva, que parecia estar enrolando algo, chamou atenção de pessoas que fizeram a denúncia. No local, encontramos os dois embalando a droga”, disse Rodrigo.

Ainda de acordo com o delegado, os presos alegaram terem sido abordados, contratados e levados até a casa, por desconhecido, perto do Camelódromo.

SÃO DE FORA

Igor é do Rio Grande do Norte e Marcondes da Paraíba. Ambos disseram que estão na Capital há pelo menos um mês e o objetivo da viagem era trabalho. “É a segunda vez que venho. Vendo redes, tapetes, mantas. Aceitei fazer o serviço porque nas condições que estávamos esse dinheiro ia ajudar. Agora, vou pagar pelo meu erro”, reconheceu Igor.

A dupla foi indiciada por tráfico de drogas e está presa temporariamente na Denar à disposição da Justiça. Sobre o imóvel onde a maconha estava armazenada, o delegado disse que proprietário ainda não foi identificado. “Vamos continuar a investigação para descobrir o dono da casa, assim como o proprietário da droga. Só então poderemos saber qual seria o destino.

Também na residência foi recuperada caminhonete S10 que havia sido roubada em outubro do ano passado, na Capital. Possivelmente, o veículo seria usado no transporte do entorpecente.