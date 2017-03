Confusão em frente a quartel da PMA tem incêndio, 2 presos e um policial internado

Não bastasse cometer crime ambiental, um motorista de 50 anos que passava pelas proximidades do posto fiscal da Secretaria de Fazenda, em Nova Porto XV, nesta segunda-feira à noite, fez isso em frente ao quartel da Polícia Militar Ambiental em Bataguassu. Ele tentou fugir, mas acabou detido e foi multado em R$ 5 mil. Um amigo dele também envolveu-se na confusão e também foi preso, por desobediência.

Os dois foram liberados, um mediante o pagamento de fiança e o outro depois de assinar um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e comprometer-se a comparecer ao juizado de pequenas causas, onde tramita esse tipo de crime, considerando de menor potencial ofensivo.

A confusão teve, também, um policial internado após passar mal com a fumaça do incêndio provocado pelo caminhoneiro, na vegetação que era resto de uma limpeza feita pela corporação e por moradores do bairro e estava no canteiro central, aguardando a retirada pela Prefeitura.

O motorista de caminhão, residente em São José do Rio Preto (SP) alegou, segundo foi divulgado, que não gostou de ver o material sobre o canteiro e resolveu queimar. No momento da prisão, outro caminhoneiro, amigo do infrator, de 43 anos, tentou impedir a prisão e foi preso por desobediência.

Policial passou mal

De acordo com a PMA, os policiais retornaram ao local e extinguiram o incêndio. A cortina de fumaça formada foi tão intensa que um deles passou mal teve problemas respiratórios, sendo internado. Ele recebeu alta na manhã de hoje.

Os dois homens foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu. O incendiário foi autuado em flagrante e responderá em liberdade por crime ambiental de poluição, que prevê pena de um a quatro anos de reclusão. Ele também recebeu um auto de infração administrativa, prevendo multa de R$ 5 mil, da qual pode recorrer.