Condutor é flagrado com 200 mil maços de cigarros em carreta tanque

Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem à tarde carga de 200 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Produto era transportado em fundo falso de carreta tanque e apreensão aconteceu durante fiscalização no km 222 da BR-060, na cidade de Camapuã.

Policiais abordaram rapaz de 25 anos que conduzia carreta. Durante vistoria, condutor demonstrou nervosismo e entrou em contradição ao responder as perguntas da equipe que desconfiou do comportamento do jovem.

Agentes fizeram buscas no semirreboque, ocasião em que encontraram fundo falso com centenas de caixas de cigarro compradas no Paraguai. Diante do flagrante, condutor confessou que pegou o veículo em Campo Grande, próximo a sua casa, e levaria até a cidade de Alto Taquari, interior do Mato Grosso.