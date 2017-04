Concurso da Marinha oferece 239 vagas para nível superior com salário de R$ 10 mil

A Marinha do Brasil anuncia concurso com 239 vagas para nível superior com salário de cerca de R$ 10.500,00 para o Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha, do Corpo de Engenheiros e Corpo de Saúde. O edital do certame foi publicado nesta terça-feira (18) e desta vez conta com prova de títulos. As inscrições vão de 26 de abril a 29 de maio.

Para o Quadro técnico são 29 vagas nas áreas de Humanas e Exatas, tais como Direito, Comunicação Social, Informática, Educação Física, entre outras, além das 64 vagas abertas para o Corpo de Engenheiros e 146 para o Corpo de Saúde.

Os três concursos são para ambos os sexos. Para concorrer a uma das vagas é preciso ser brasileiro, ter menos de 36 anos e curso superior na área pretendida ou estar no ano de conclusão, além de outros requisitos listados em edital. A inscrição deve ser feita, preferencialmente, no site da Diretoria de Ensino da Marinha (www.ingressonamarinha.mar.mil.br) e o valor é de R$ 110,00.As questões das provas irão abranger conhecimentos profissionais e redação.

Os aprovados em todas as etapas participarão do Curso de Formação de Oficiais (CFO) no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), na cidade do Rio de Janeiro, com duração de 39 semanas. Após a aprovação no curso, ao final de 2018, o militar será nomeado Oficial da Marinha do Brasil no posto de Primeiro-Tenente e passará a receber remuneração de cerca de R$ 10.500,00.

Confira os editais:

Quadro Técnico - https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/EDITAL%20CP-T-2017.pdf?id_file=3470

Corpo de Engenheiros - https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/index_concursos.jsp?id_concurso=341

Corpo de Saúde: Médicos - https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/index_concursos.jsp?id_concurso=344

Corpo de Saúde - Apoio à Saúde - https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/index_concursos.jsp?id_concurso=342

Corpo de Saúde - Cirurgiões-Dentistas - https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/index_concursos.jsp?id_concurso=343