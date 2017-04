Companheira que perdeu visão por agressões leva 4 pontos em nova briga

Briga decorrente de postagem em rede social e ligação para ex-mulher levaram casal para a delegacia no município de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande. Ela levou quatro pontos na face.

Há quatro meses em união estável, conforme boletim de ocorrência, agressões seriam constantes entre o casal de 35 e 39 anos. Mais novo, o rapaz se irou depois de postagem em rede social. Já ela, quebrou celular ao identificar ligações da ex-mulher dele.

Com a tela do aparelho quebrada, o rapaz desferiu soco no rosto da companheira. A lesão foi suturada no hospital municipal por quatro pontos. A vítima ainda informou na delegacia que apanhou por várias vezes, tendo apenas 20% da visão em um dos olhos em decorrência disso.

A ocorrência foi registrada, na delegacia local, como lesão corporal dolosa resultante de violência doméstica.