Comerciante encontra jovem degolado em área do Jardim São Conrado

Jovem, de aproximadamente 25 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (29), na Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima, no Jardim São Conrado em Campo Grande. A vítima foi degolada e o corpo deixado no local.

Um comerciante que preferiu não se identificar, diz que por volta das 7 horas, seguia em direção ao trabalho quando viu o corpo do jovem. Ele avisou um casal que passava de carro pelo local e pediu que acionassem a polícia.

De acordo com o perito criminal Waldeson Rodrigues, pela grande quantidade de sangue, a suspeita é de que a vitima foi degolada no mesmo local onde o corpo foi encontrado.

Segundo as informações preliminares, o ferimento no pescoço indica que o autor usou um facão para degolar o jovem. Papel higiênico encontrado com manchas de sangue, ao lado do corpo, foram utilizados para limpar a arma usada no crime.

Até o momento a vítima não foi identificada e não há mais detalhe sobre o fato. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga e deve ser encaminhado para a 6 ª Delegacia de Polícia Civil da Capital para que seja investigado.