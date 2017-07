Comerciante é assassinado com tiro na cabeça no distrito de Piraporã

Estabelecimento de propriedade da vítima onde ocorreu o crime. Foto itaporanews

Foi assassinado na manhã desta segunda-feira, dia 24, no distrito de Piraporã por volta das 6h, o senhor José Carlos Gonçalves. Ele era morador há muitos anos no distrito, e proprietário de um comércio na avenida Duque de Caixias.

Segundo informações, o homicídio aconteceu no momento em que ele foi abrir o seu comércio, por volta das 6 horas da manhã, foi surpreendido por uma pessoa que de posse de uma arma de fogo disparou um tiro que atingiu a cabeça da vítima.

José foi socorrido ao Hospital Municipal de Itaporã, mas infelizmente já chegou sem vida. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Dourados, onde será periciado, para depois o corpo ser liberado para o velório.

Uma testemunha não conseguiu identificar o autor do homicídio, pois ele estava usando capacete. De acordo com populares, seu José era uma pessoa que se dava bem com todos e não parecia ter inimizades. Do estabelecimento comercial, não foi levado nada. A Polícia Civil investiga o caso.