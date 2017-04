Com ciúmes, homem ameaça atear fogo contra o filho e ex-mulher em MS

Lincoln Vincoleto, 35, foi preso por manter em cárcere e tentar atear fogo contra a ex-esposa e um filho menor de idade, nesta quinta-feira (06) na Vila Cachoeirinha em Dourados.

O Getam (Grupo Especializado Tático Motorizado) foi acionado e se deparou com Lincoln de posse de uma faca, apontada para o tórax do filho.

O autor usou a mesma faca para furar o tanque de uma motocicleta que estava ao seu lado e ameaçou atear fogo em todos no local, momento em que os policiais iniciaram uma negociação para liberação do adolescente.

De acordo com a polícia, por várias vezes Lincoln se abaixou e ameaçou colocar fogo com um isqueiro no combustível que vazava da motocicleta. Ele também falava para a ex-esposa passar o celular desbloqueado, pois ela o estaria traindo e ele queria saber quem era a pessoa que estava se relacionado com ela.

Durante a negociação, Lincoln afastou-se a cerca de um metro do adolescente, que tentou se desvencilhar. O autor tentou agarrá-lo de volta, momento em que foi contido por um disparo de munição não letal (elastômero), contido e algemado.

Depois de controlada a situação, a ex de Lincoln relatou que ele era muito agressivo com ela e com os filhos, motivo da separação que ocorreu há três semanas. Ela conta que inclusive havia feito boletim de ocorrência contra o ex-marido por causa das ameaças.

O acusado, depois de medicado e liberado no UPA, foi encaminhado à Delegacia da Mulher em Dourados, onde o caso foi registrado como lesão corporal, cárcere privado, ameaça e danos