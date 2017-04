Com bisturi, pai faz filho refém para impedir fim de casamento em MS

Policiais militares de São Gabriel do Oeste, norte de Mato Grosso do Sul, prenderam em flagrante um homem de 34 anos suspeito de manter o filho refém por alguns minutos. Caso aconteceu no domingo (2) e o autor segurava um bisturi como arma para ameaçar tirar a vida da criança, caso a esposa o deixasse.

Segundo o site Idest, a negociação da polícia com o autor durou aproximadamente 45 minutos. Caso aconteceu na residência da família, localizada no bairro São Cristóvão. A esposa do suspeito foi quem acionou os militares, que encontraram pai e filho sentados no chão de um dos quartos da casa.

Autor revelou que não estava bêbado, nem sobre efeito de drogas, apenas estava agindo como represália pelo fato do filho ser criado por outro homem e por desentendimentos com a cônjuge. Ele também confessou que a esposa ameaçava sair de casa e levar os filhos e estaria agindo dessa forma para impedi-la.

Ainda de acordo com o suspeito, a mulher havia quebrado seu veículo no dia anterior. Já a esposa revelou ter sido agredida pelo marido minutos antes dela chamar à polícia. Disse ainda que o mesmo ameaçava matar o filho do casal caso vizinhos ou policiais fossem chamados.

Depois de dialogar com a equipe policial, o homem acabou se entregando. Ele foi encaminhado junto da esposa para Delegacia de Polícia Civil do município para realização do exame de corpo de delito devido a lesões pelo corpo. Criança feita refém ficou aos cuidados de um amigo do casal.