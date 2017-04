Com arma e explosivos, agente patrimonial tenta falar com secretário

Homem armado e com possíveis explosivos aplicados no corpo procurou na manhã de hoje o secretário de administração do Estado, Carlos Alberto Assis, na sede da Secretaria de Estado de Administração (SAD).

No momento, Assis estava concedendo entrevista a uma rádio de Campo Grande e não chegou a falar com a pessoa, que seria agente patrimonial.

De acordo com informações confirmadas pela assessoria de imprensa da secretaria, o homem conversou com funcionários da recepção e queria falar com o secretário. O suspeito teria levantado a blusa que usava e mostrado explosivos presos em seu corpo.

Ele estaria armado, mas não foi informado se teria ameaçado alguém. Segundo a assessoria, ainda estão sendo feitos levantamentos de como a situação realmente ocorreu.

A Polícia Militar foi acionada e está atrás do suspeito.