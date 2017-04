Com ajuda de drone, PRF flagra ultrapassagens ilegais

Ultrapassagem proibida na BR-163 durante fiscalização com utilização de drone - Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a Operação Tiradentes desde a 0h00 de quinta-feira (20) e encerrou às 23h59 deste domingo (23).

No Mato Grosso do Sul, grande parte do efetivo de policiais atuou em escala diferenciada, proporcionando maior número de abordagens e patrulhamentos ostensivos.

Mais de 3.670 quilômetros de rodovias federais foram fiscalizados pela PRF no Mato Grosso do Sul. Acidentes

Ao longo do período foram registrados 24 acidentes, apontando uma redução de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de pessoas feridas reduziu, de 28 para 24, 13% a menos que o ano passado.

Uma pessoa morreu no primeiro dia do feriado.

Fiscalização

A PRF durante o período fiscalizou 4.278 veículos e 4.482 pessoas.

Foram registradas 2.842 infrações de excesso de velocidade; 370 veículos autuados por ultrapassagem; 1189 autuações por infrações diversas.

O aumento da fiscalização durante o feriado flagrou infrações graves, como excesso de velocidade e ultrapassagem indevida, mas também foram registradas infrações relacionadas ao consumo de álcool.

De acordo com a PRF, 25 autuações foram lavradas e 10 motoristas foram presos por consumo de álcool.

Não uso do cinto de segurança resultou em 65 autuações, dessas, 59 foram para o não uso por parte dos passageiros.