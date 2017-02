Com 800 militares, drones e helicópteros, Exército faz vistoria na Máxima

Na manhã desta quarta-feira (15), equipes do Exército fazem vistoria no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, o Presídio de Segurança Máxima, em Campo Grande. Com apoio do Batalhão de Choque, e equipes da Polícia Militar, a intenção é fortalecer a segurança no presídio, além da apreensão de materiais ilícitos como drogas, armas e celulares.

Ao todo, 800 militares do Exército e da Polícia Militar participam da operação. Os militares do Batalhão de Choque fazem a contenção dos presos para que os soldados façam a vistoria, e outras equipes da polícia militar atuam na segurança fora da Máxima. O Exército conta com equipamentos como detectores de metais e também conta com apoio de cães farejadores.

Além dos caminhões usados para transportarem os militares do Exército até o presídio, são usadas três viaturas com acesso ao Sisfron, um sistema integrado que possibilita verificação de imagens e acesso à internet. Em uma das três viaturas está o comando da operação. O Exército também contará com drones e dois helicópteros, um com ‘olho de águia’, capaz de capturar imagens de alta qualidade, que serão verificadas pelos militares que ficam nas viaturas.

Segundo o major Marcelo Machado, da assessoria de comunicação do CMO (Comando Militar do Oeste), em 15 de janeiro foi assinado o decreto pelo presidente Michel Temer, autorizando que, no período de um ano, o Exército possa atuar nos presídios. Até então, a força de segurança não podia intervir nos estabelecimentos penais.

Esta é a segunda atuação do Exército em presídios do Estado. O primeiro a ser vistoriado foi o Semiaberto de Dourados, no dia 10 deste mês. Na ocasião, celulares foram apreendidos, entre eles o do detento Tiago Vasques Barbosa, de 19 anos, que continha imagens pornográficas de crianças, além de conversas com adolescentes. No presídio também foram encontradas mais de 60 porções de maconha.

No início do mês, o secretário de Segurança Pública, José Carlos Barbosa, confirmou a solicitação para atuação do Exército no Estado. A vistoria na Máxima deve seguir até as 16 horas e todas as celas devem passar por vistoria.