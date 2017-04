Colisão frontal entre carro e camionete deixa um morto e 4 feridos na BR-163

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após a colisão frontal envolvendo um veículo modelo Corsa e uma camionete S10, no km 560 da BR 163 sentido Bandeirantes, cidade a 70 quilômetros da Capital.

Dois dos feridos estão em estado grave e os outros dois com ferimentos de menor gravidade. Ainda não há identificação da vitimas mas agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e de salvamento já estão no local.

Uma equipe da perícia da Polícia Civil também está a caminho da ocorrência. Há lentidão no tráfego de veículos pelo local e o trânsito flui em operação pare e siga de acordo com a concessionária CCR Ms Via.