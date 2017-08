Colisão entre motos deixa duas pessoas feridas em Nova Andradina

Imagens: Márcio Rogério/Nova News

No início da noite desta quinta-feira (03), uma colisão entre duas motos Honda 150 deixou duas pessoas feridas. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Miguel Fabrício Duarte e Walter Hubacher, no Bairro Guiomar Soares, em Nova Andradina.

Uma das motos, ocupada por dois homens, trafegava pela preferencial, na Rua Miguel Fabrício Duarte quando, a outra moto, conduzida por uma mulher, que seguia pela Walter Hubacher, teria desrespeitado a placa de parada obrigatória, provocando a colisão.

Devido ao impacto, a mulher, que pilotava uma das motos, e o homem que estava na garupa do outro veículo sofreram ferimentos e foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. O condutor da moto que seguia pela preferencial não se feriu.

As duas motos tiveram danos. O caso seria registrado pela Polícia Militar e encaminhado para a 1ª Delegacia de Nova Andradina.