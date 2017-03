Colheitadeira cai de cima de caminhão e interdita parte do tráfego na BR-267

Por volta das 16h30 desta quinta-feira (16) uma colheitadeira que era transportada por um caminhão, caiu na BR-267, próximo ao município de Maracaju - distante 160 km de Campo Grande.

Não houve feridos e o veículo não atingiu outros carros, mas interditou parte do tráfego na rodovia, causando lentidão, de acordo com informações do site Tudo do MS.

O motorista do caminhão que transportava a colheitadeira não soube explicar as causas do acidente. A máquina, que pertence à empresa Shark e está avaliada em R$ 1 milhão ficou danificada.