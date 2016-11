Condutor perde controle da direção, caminhonete capota e três ficam feridos

Três pessoas ficaram feridas depois de condutor, de 28 anos, perder o controle da direção e caminhonete capotar, na tarde de hoje, na MS-395, entre Bataguassu e Anaurilândia. Segundo o site Da Hora Bataguassu, condutor seguia para Anaurilândia com dois j

Três pessoas ficaram feridas depois de condutor, de 28 anos, perder o controle da direção e caminhonete capotar, na tarde de hoje, na MS-395, entre Bataguassu e Anaurilândia.

Segundo o site Da Hora Bataguassu, condutor seguia para Anaurilândia com dois jovens como passageiros, quando percebeu que um caminhão que vinha no sentido contrário realizava ultrapassagem e foi para o acostamento.

Ao retornar para a pista, ele perdeu o controle da direção e o veículo capotou, parando em meio a rodovia, com as rodas no chão.

Corpo de Bombeiros foi acionado e os três ocupantes da caminhonete foram encaminhados ao Pronto Socorro Municipal de Bataguassu, com ferimentos considerados leves.

Polícia Militar e Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também foram ao local.