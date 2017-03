Cliente leva tiro nas nádegas após reclamar de atendimento

Um homem de 43 anos, cliente de uma conveniência no Bairro Parque do Lageado, foi atingido por um disparo de arma de fogo nas região das nádegas, depois de discutir com o proprietário do local, de 49 anos. O caso aconteceu na tarde deste domingo (26), em Campo Grande.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, por volta das 16 horas, o cliente chegou ao estabelecimento para comprar cerveja e teria discutido com o empresário que teria o atendido mal.

No calor da discussão, o proprietário da conveniência sacou um revólver calibre 38 e disparou três vezes contra o cliente. Um dos tiros acertou as nádegas e saiu pela coxa direita do cliente.

A vítima foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Aero Rancho e em seguida transferida para a Santa Casa. Ele não corre risco de vida.

O empresário e o revólver que estava com numeração raspada e com cinco munições, foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) do Bairro Piratininga. Ele vai responder por tentativa de homicídio.