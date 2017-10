Cinco vítimas de acidente de ônibus em rodovia de SP são de MS

Motorista do ônibus morreu no local (Divulgação/

O acidente que envolveu um ônibus da Reunidas que seguia em direção à Três Lagoas, a 338 km da Capital, e um caminhão canavieiro, na madrugada de quinta-feira (12), encaminhou 37 pessoas para 3 hospitais de Lins (SP). O motorista do ônibus, Edson Almeida da Silva, morreu no local, segundo a Polícia Militar Rodoviária da cidade paulista.

Dos feridos, 5 pessoas foram resgatadas em estado grave, e outras 31 em estado 'leve'. No ônibus estavam 5 pessoas de Três Lagoas, segundo a polícia. Conforme explicou o Cabo Bernardes, da PM rodoviária de Lins, elas foram identificadas como Mariana Spirandeli Dale Dedoni, 32, Vainer Regina Fernandes dos Santos, 48, Helen Naomi Inada, 20, Alexandre Mariano Gonçalves de Oliveira, 28 e Carlos Henrique Dias Graja, 29.

Colisão traseira - O ônibus de transporte interestadual havia saído de São Paulo com direção à Três Lagoas. A colisão traseira ocorreu por volta das 3h30 de quinta-feira no quilômetro 447 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Lins, a cerca de 430 km da Capital paulista, próximo ao trevo de acesso à BR-153.

Ainda de acordo com o policial, as vítimas graves foram identificadas como Mariana Najjar, 31, Iolanda Cintas Modoro, 54, Veridiana Dorto Leti dos Santos Soares, 37, Hermano José de Souza, 47 e Betriz Leite, 12.

O policial relatou que todas as 37 pessoas foram levadas para a Santa Casa, Unimed e São Lucas, hospitais de Lins. Publicação do jornal JP News, de Três Lagoas, afirma que 25 feridos foram levados para a Santa Casa de Lins e 11 para hospitais os dois hospitais particulares. Segundo o jornal, 15 ainda estão internadas.

Polícia investiga

Ainda conforme a publicação, o motorista era de Araçatuba, a 521 km de São Paulo. A vítima foi encaminhada ao IML (Instituto Médico Legal), e o laudo da perícia deverá sair em 30 dias. O site afirma que o acidente já é investigado pela Polícia Civil, em inquérito.

O site explica que o motorista do caminhão passou por teste de bafômetro, que não constatou alterações de consumo alcoólico. O acidente, conforme explica o jornal, mobilizou Corpo de Bombeiros, ambulâncias das prefeituras da região, além das equipes da PM Rodoviária.

Reunidas - O jornal de Três Lagoas divulgou uma nota oficial da empresa. Segundo o comunicado, a Reunidas manteve equipe no local e nos hospitais "oferecendo toda a assistência necessária para o rápido restabelecimento das vítimas e aguardará o resultado da perícia da Polícia Técnica Científica".

A reportagem tentou contato com a empresa de ônibus e com os hospitais, para saber o estado de saúde das vítimas, mas em razão do expediente de feriado, não foi possível obter informações.