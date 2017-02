Ciclista morre atropelado por caminhão-pipa ao atravessar BR-163 em Rio Brilhante

O ciclista João Pedro Dias de Freitas, 49 anos, morreu atropelado por um caminhão-pipa, ao atravessar a pista da rodovia BR-163, por volta de 21 horas desta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, próximo à cidade de Rio Brilhante, distante cerca de 50 km de Dourados.

Conforme informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, o motorista do caminhão que transporta água, de 47 anos, relatou à polícia que trafegava pela rodovia a 60 km/h, quando o ciclista bateu de frente no caminhão do lado esquerdo.

Ao sentir o impacto da batida, o motorista parou cerca de 300 metros depois, pois alegou não ter visto o ciclista. João estava sem camiseta e a bicicleta não tinha sinalização luminosa, dificultando a identificação.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal), e a Polícia Civil e perícia estiveram no local. O corpo da vítima estava no acostamento e a bicicleta no meio da pista.

Testemunhas relataram que outros veículos antes do caminhão pipa, quase atropelaram a vítima.