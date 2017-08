Ciclista fica ferida ao bater em porta de veículo na área central de Nova Andradina

Mulher bateu na porta de VW Gol quando condutor, de 58 anos, abriu porta - Foto: Luciene Carvalho/Nova News

Uma ciclista, com a idade não divulgada, ficou ferida após bater na porta de um veículo na área central de Nova Andradina. O acidente aconteceu por volta das 11h20 na Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, próximo ao Ginásio de Esportes.

Conforme relato do condutor do VW Gol de cor vermelha, com placas de Nova Andradina, ele estacionou na via e mal abrira a porta do carro quando a mulher, que seguia em alta velocidade, bateu o guidão no veículo e, em seguida, se desequilibrou e veio a solo.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso no local, a mulher aparentava ser de nacionalidade estrangeira e foi socorrida por uma equipe do Samu reclamando de dores na cabeça e apresentava aparentemente apenas uma escoriação na mão esquerda. O Corpo de Bombeiros também esteve local dando suporte à ocorrência.