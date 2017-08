Ciclista escapa de ser esmagado por roda de ônibus em Itaporã

Imagens iFato

Em Itaporã por volta das 17h50 desta quinta-feira (10), um acidente na rua Pedro Celestino, Centro da cidade, resultou em escoriações em um ciclista.

Segundo o motorista do ônibus e testemunhas, ele estava dando ré no veículo, próximo ao Banco do Brasil, e não viu o ciclista, apenas ouviu pessoas gritando para ele parar.

O ciclista, ficou debaixo do ônibus e por pouco não foi esmagado pela roda traseira esquerda do veículo, a vítima aparentava estar embriagada e reclamava de fortes dores no tornozelo esquerdo.

Ele foi socorrido pela equipe de atendimento móvel do Hospital Municipal de Itaporã, onde foram realizados exames de raio-x e não foi constatada nenhuma fratura.

A Polícia Militar de Itaporã esteve no local fazendo os levantamentos de praxe e registrando a ocorrência.