Cerveja: R$ 12, preços absurdos de produtos espantou visitantes para consumirem na 53ª Expoagro

A maior exposição agropecuária do interior do estado, mais conhecida como Expoagro e que está na sua 53ª. Edição surpreendeu o público participante com os preços praticados dentro do Parque de Exposições. Durante os dias que ocorreram a feira que termina neste domingo, (21), diversas pessoas reclamaram pelas redes sociais e nos canais de imprensa de Dourados, dos valores absurdos praticados desde os ingressos, valores para estacionamentos e preços de alimentos e bebidas.

Shows Nacionais

Na 53ª Expoagro os chamados shows regionais e pratas da casa não tiveram oportunidade de mostrar seus trabalhos na feira, exceto uma dupla douradense que participou antes da cantora da sofrência Marília Mendonça. A programação de shows começou no dia 12 com o cantor Luan Santana e termina neste sábado com apresentaçao do DJ Dennis e a dupla de sucesso nacional, Henrique e Diego. Segundo fãs e pessoas que participaram dos shows que por sinal começaram bem mais tarde do que foi anunciado, a apresentação de Luan Santana teve público muito baixo do que em outros anos que já chegou ter mais de 20 mil pagantes em anos anteriores.

O único show que "lotou" segundo quem participou, foi o da cantora e compositora Marília Mendonça, antes teve a apresentação da dupla douradense Paulo e Jean na última quarta-feira (17), show marcado para ás 23h começou na madrugada de quinta-feira, (18), por volta da 01:00h da manhã e deixando o público impaciente, pois tinha pais e mães acompanhando menores e adolescentes. Os valores de ingressos tiveram preços variados entre R$ 20,00 sendo (R$ 10,00 para estudantes) e até R$ 250,00 para mesas e camarotes. Já um dos valores que gerou reclamação entre os visitantes foi o preço para estacionar, que chegou á R$ 25,00 para cada dia.

Show da cantora Marília Mendonça

VALORES COMERCIALIZADOS:

Praça de Alimentação:

Cerveja lata de 350 ml - R$ 7,00

Refrigerante e água - R$ 6,00

Cerveja garrafa de 600 ml - R$ 12,00 (restaurantes)

Energético (lata) - R$ 25,00

Cachorro quente, (Cachorrão) - R$ 14,00

Churros: R$ 5,00

Kreps - R$ 8,00

Lanche X-Tudo - R$ 33,00

Estacionamento: R$ 25,00 (dia)

Ingressos/shows - Faixa de R$ 10,00 á R$ 250,00 (preços variados entre pagantes normais e estudantes).

O que chamou mais atenção em valores absurdos praticados dentro do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho nesta 53ª. Expoagro foi os valores de alimentos e bebidas. Para muitos e principalmente para famílias com dois ou três fihos, ficou inviável gastar dentro do parque. "Esses preços são muito caros, comprei um refrigerante para minha filha que nem é coca-cola e paguei R$ 6,00 em uma lata, em qualquer bar custa só R$ 3,00, sem contar um cachorro quente que paguei R$ 14,00 em um lanche", reclamou Alessandro Ferreira, 35 anos morador no BNH 4º plano em Dourados que diz que só foi porque a filha é fã de Marília Mendonça, ele disse que levou os dois filhos e a esposa e gastou quase duzentos reais em apenas um dia.

Mais reclamação

Já outro jovem que veio acompanhado da namorada e de outro amigo, moradores na cidade de Caarapó, vieram assistir o show da dupla Chitãozinho e Xororó no sábado, 13 de maio, se diz surpreso com preço do estacionamento e deixou seu carro fora do parque para não pagar os R$ 25,00. "Nós viemos de fora, gastamos com combustível e com ingressos á preço alto e já estou arrependido de pagar R$ 7,00 em uma latinha de cerveja e que não é a que eu gosto, é muito caro, em vez de tomarmos dez cerveja, só tomamos duas cada um, já que minha namorada vai voltar dirigindo e tomou só uma "Pepsi" por R$ 6,00 e comeu um Krep's por R$ 8,00, infelizmente, ano que vem nem venho mais", disse o estudante Willian Reis, 21 anos.

Pesquisando

Durante os dias da Expoagro o portal Agora News esteve visitando barracas de alimentações, restaurantes e pesquisando valores; encontramos algumas supresas em valores de alimentos e bebidas, coincidentemente paramos em frente de um dos restaurantes e ouvimos uma visitante reclamando ao esposo o preço que pagou em um jantar e uma lata de refrigerante, abordamos e perguntamos o valor que tinham pago, ela se identificou como Thais Lopes e respondeu que veio de Campo Grande acompanhar uma amiga em um leilão beneficente, no jantar Thaís pagou o valor de R$ 36,00 acompanhado de uma lata de guaraná. "Achei muito caro, e olha que não é nem churrascaria, foi jantar normal, mas achei caro", citou a visitante.

Nossa reportagem acabou visitando este restaurante para pesquisar e confirmamos. Encontramos também um casal com uma filha de 9 anos que vieram de Fátima do Sul, sentaram em uma das mesas, pois iriam jantar mas pelo valor acabaram pedindo uma cerveja de 600 ml de garrafa da Brahma e um refrigerante, para a surpresa disseram que pagaram R$ 12,00 na cerveja, que para eles foi um absurdo. "Nem na ''zona'' o valor da cerveja deve ser esse, em qualquer lanchonete ou conveniência o valor da mesma cerveja e da mesma marca eu pago de R$ 5,50 ou no máximo R$ 7,00 e aqui na exposição pagamos esse preço absurdo", relatou o jovem Luiz Pedro de 27 anos.

Mais visitas

Durante a visita, o portal de notícias Agora News ainda encontrou valores elevados também no parque de diversões, em vendas de brinquedos, pastelarias, nos ambulantes que circulam pelo parque, tivemos acesso á alguns cardápios apresentados pelos garçons em barracas e também ouvimos reclamações dos próprios expositores e barraqueiros que estavam expondo produtos e serviços pelos valores que espantaram os consumidores. Alguns disseram que não venderam nem a metade de outros anos, outros relataram que alguns deixaram a feira e foram embora no término da primeira semana, para eles os valores se deve também ao aluguel dos espaços que chegam em algumas situações até R$ 3.000,00 pelos dias da feira, outros disseram que a terceirização que teve em quase todos os serviços dentro da feira fez com que inflacione os valores dos produtos.

Reclamações nas redes sociais

Pavilhão da Aced

Já dentro do espaço do Pavilhão da Aced conhecido como "Exposhopping Avenida", muitos expositores deixaram a feira no início da segunda semana por não te vendido quase nada nos dias que ficaram e tiveram prejuízos significativos no setor de alimentação de Foods-Truck, não tiveram o retorno esperado na feira. "Foi muito diferente de outros anos, aqui não tem nada que atraia o público, nos outros anos tinha expositores de roupas, acessórios, vendas de produtos em couro, exposição e venda de produtos da econômia solidária e até veículos, aqui já teve desfiles de modas, apresentações culturais e outros eventos que atraia os visitantes, este ano deixaram a desejar, não tem nada; ano que vem eu não virei se não mudar", relatou uma das expositoras desanimada e que não quis se identificar.

Procon

Segundos o que foi informado por representantes do Sindicato Rural, os espaços foram alugados por uma empresa terceirizada, estacionamentos foram terceirizados, os shows também foram terceirizados pelo Sindicaro Rural e os responsáveis por comercializar as bebidas foi a Ambeve que terceirizou por uma empresa enviada pela marca para explorar a feira. Os valores foram decididos por cada expositor e terceirizado. Até o momento a diretoria não divulgou a quantidade de público que passou pela 53ª Expoagro até na manhã deste sábado, 20 de maio. Ainda na sexta-feira,(19), procuramos o Procon para saber se houve reclamação quanto aos preços praticados na expoagro, o atendente disse que oficialmanete não, mas que ficaram sabendo das reclamações através de noticiários e pelas redes sociais, mas que no ano que vem vai haver uma fiscalização para com essas tabelas de preços praticados durante a feira.