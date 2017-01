Cela em Jardim era usada como central de distribuição de celulares

Os detentos da cela nove do presídio de Jardim (a 233km de Campo Grande) sequer faziam questão de disfarçar. A placa colocada identifica o local como “minha cela, minha vida” e, além da ironia com o nome do programa do Governo Federal que constrói e vende casas populares, evidenciava que ali estava disponível serviço de locação de celulares para que outros presidiários possam fazer ligações.



Com a placa, o ‘xis’ (gíria para cela) foi o alvo certeiro de uma operação ocorrida na manhã desta quarta-feira (25) por agentes penitenciários. Três celulares e carregadores foram apreendidos, além de ligações clandestinas de força elétrica rompidas.



Por ordem da Agepen (Agência Estadual de Administração Penitenciária), a placa foi removida. A alegação dos detentos era de que se tratava de uma simples piada.



Os donos dos celulares não foram localizados e o caso será investigado pela delegacia de Jardim.