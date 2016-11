CASO DE POLÍCIA: Idoso é flagrado em ato obsceno no Distrito de CULTURAMA

Idoso de 61 anos foi detido depois der ser acusado de se masturbar olhando crianças jogando futebol na tarde desta terça-feira (15), por volta das 17h, próximo ao Ginásio Poli Esportivo, no Distrito de Culturama, no município em Fátima do Sul.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi chamada após uma mulher de 38 anos reconhecer o idoso como o autor do ato obsceno. Ela afirma que o suspeito estava embaixo de um pé de limão, nos fundos de sua casa se masturbando enquanto crianças jogavam futebol.

Mesmo com sua aproximação o idoso não se intimidou e continuou a praticar o ato. No registro não há informações sobre o que o idoso alegou apenas que ele passou por exame de corpo de delito e ficou preso na delegacia do município.