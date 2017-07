Casal morre em acidente de carro após saírem da festa de casamento

Juntos há três anos, o Stuart Moorat e Georgina Le Provost, de 27 e 25 anos, respectivamente, foram encontrados mortos na última sexta-feira (21) após saírem de sua festa de casamento. O casal deixou a recepção e seguiu de carro para um hotel, onde dariam início à lua de mel.

Eles sofreram um acidente durante o trajeto e os corpos foram encontrados em uma estrada na ilha de Guernsey, na Inglaterra. O carro saiu da pista e se chocou contra rochas e ainda não se sabe o que levou o motorista a perder o controle.

Reprodução/Facebook Georgie Le Prevost

Os convidados receberam a notícia ainda durante a festa e alguns foram hospitalizados por conta do choque. “Eles eram muito felizes juntos. Foram embora um ao lado do outro. Foi uma bela história de amor que acabou numa tragédia. Considero um conforto saber que morreram juntos”, disse a mãe de Stuart, Helen, no Facebook.

As investigações continuam para descobrir a causa do acidente, já que o carro não apresentava nenhum problema técnico e não havia testemunhas no local. O veículo foi encontrado nas pedras perto do mar.