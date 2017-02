Carro sai da pista e três pessoas morrem em acidente na MS-339

Três pessoas morreram em um acidente na MS-339 entre Miranda e Bodoquena na noite deste domingo (05). De acordo com as primeiras informações, havia quatro pessoas em um carro de passeio que transitava no sentido de Miranda a Bodoquena.

Entre as vítimas estão duas crianças e uma mulher. O acidente ocorreu a aproximadamente 12 quilômetros da saída de Miranda.

Segundo informações preliminares, uma motorista teria perdido o controle da direção do veículo que saiu da pista. A motorista foi encaminhada ao hospital de Miranda com vida. Já um menino de 12 anos chegou em óbito ao hospital.

Uma mulher, e uma menina que também morreram no acidente ficaram presas nas ferragens do carro. A Polílica Militar Rodoviária e Polícia Civil estão no local.