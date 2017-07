Carro que havia caído com duas pessoas no Rio Vacarias é removido

Imagens: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quinta-feira (20), por volta das 07h40, o Corpo de Bombeiros de Ivinhema conseguiu localizar o veículo Fiat Pálio que havia caído, na tarde desta quarta-feira (19), nas águas do Rio Vacarias, na MS-145, região da divisa de Rio Brilhante com o município de Nova Alvorada do Sul.

Após a localização do carro, o Corpo de Bombeiros acionou um maquinário que procedeu a remoção do automóvel que estava submerso a uma profundidade de cerca de três metros. O carro foi retirado do local pelo trator que foi posicionado sobre a ponte e içou o veículo por meio de um cabo de aço até a margem do rio, de onde os trabalhos foram concluídos.

O Nova News apurou que, logo após o acidente, os bombeiros iniciaram as buscas, porém, com a chegada da noite, os trabalhos foram suspensos. Na manhã desta quinta-feira (20), por volta das 05h, as atividades foram retomadas sendo que, às 07h40, o carro, com as duas ocupantes em seu interior, foi localizado.

As vítimas em óbito foram identificadas como Maria Auxiliadora Vilhal Demazi, esposa do condutor, e sua filha Maria Rita Vilhal Demazi.

No momento do acidente, o homem que dirigia o veículo conseguiu sair, mas não houve tempo para salvar a família. Todos seriam residentes em uma fazenda denominada Chapéu de Palha.

Desde o momento do acidente, a ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar Rodoviária.