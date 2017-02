Carro que bateu em muro da PF é de empresário e levava 7kg de cocaína

O carro que bateu no muro da Polícia Federal durante uma perseguição na tarde desta segunda-feira (13), pertence a um empresário do ramo de embalagens em Campo Grande. Uma mochila com aproximadamente 7 quilos de cocaína foi encontrada dentro do veículo.

Um rapaz, de 20 anos, que seria filho do dono do veículo, está preso. Já um comparsa dele, ainda não identificado, conseguiu fugir.

Conforme informações apuradas pelo Campo Grande News, policiais federais tentaram fazer uma abordagem ao veículo, um Freemont, branco, placa NRS-9043 de Campo Grande, na Rua Jorge Nahas, quando os ocupantes tentaram fugir com o carro.

Houve uma perseguição, até que os policiais atiraram e o condutor perdeu o controle do carro e bateu no muro da PF. O tiro acertou a porta de trás, na lateral esquerda do veículo. Nnehum suspeito ficou ferido.

Os dois ocupantes teriam descido do carro e tentado fugir a pé. Um dos homens, de 20 anos, foi recapturado, com um ferimento na cabeça. Ele não teve a identificação revelada. Já o outro, conseguiu fugir.

Dentro do carro os policiais encontraram uma mochila com cerca de sete quilos de cocaína, 11 cabos de vassoura e algumas caixas com embalagens de copos.

O suspeito preso teria dito aos policiais que o carro e as embalagens pertencem ao pai dele, que é dono de uma loja na Avenida Julio de Castilho. O nome do suspeito não foi divulgado. O caso segue sendo investigado.

O Campo Grande News entrou em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Federal, que informou que retornará ainda na tarde de hoje.