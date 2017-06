Carro-forte fica destruído após grupo explodir veículo entre

Por volta das 10h da manhã de hoje (6), entre Caarapó e Amambai, um carro-forte foi interceptado por seis homens fortemente armados que explodiram o veículo e levaram muito dinheiro

O carro-forte ficou completamente destruído. Ainda não há informações do valor levado pelos bandidos.

Os funcionários que estavam no veículo não ficaram feridos, conforme informações apuradas pela 94FM que esteve no local. O veículo Tucson que foi usado no assalto foi queimado no meio da pista, sentido Juti. O grupo ainda não foi localizado.

Equipes do Departamento de Operações de Fronteira de Dourados estão indo para o local, inclusive o Batalhão de Operações Policiais Especiais de Campo Grande.