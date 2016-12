Carro de Dourados derruba poste e bate em mureta a caminho de Itaporã

Corolla ficou praticamente destruído com o forte impacto da colisão em postei - Fato/internauta

Um acidente ocorrido na madrugada desta terça-feira (27) na rodovia que liga Itaporã a Dourados deixou pelo menos uma pessoa ferida, de acordo com imagens captadas pelo jornal iFato, de Itaporã, com a participação de internauta na madrugada. .

O condutor de um veículo Corolla que trafegava pela rodovia MS 156 no sentido Dourados-Itaporã, perdeu o controle da direção e bateu com violência na mureta que divide as pistas. O condutor, ou condutora, porque ainda não há identificação dos envolvidos no acidente, não ficou ferido devido a abertura do airbag, mas um dos passageiros teve ferimentos, aparentemente, leves. Marcas de sangue ficaram no assoalho do veículo. Os envolvidos foram encaminhados para atendimento em Dourados.

Os envolvidos não foram identificados, a placa do veículo é de Dourados, mas populares relataram aos jornal de que as vítimas são residentes em Itaporã. O acidente ocorreu próximo a rotatória de divisa dos dois municípios. Com o impacto, parte da mureta e um poste foram derrubados.