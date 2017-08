Carro de diretor do presídio semiaberto é incendiado na porta de casa

Incêndio ocorreu no final da manhã; galão com cheiro de gasolina e fósforos foram encontrados próximos ao carro (divulgação: Bombeiros)

O diretor do presídio semiaberto de Corumbá, Domingos Sávio de Arruda, teve o veículo de sua propriedade, um Gol preto, ano 2011, incendiado no final da manhã desta sexta-feira (04). Ele contou ao Diário Corumbaense que sua esposa deixou o carro estacionado em frente de casa, no bairro Popular Nova, e entre 11h e 12h, foi avisada por vizinhos do incêndio. Guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e apagou o fogo, mas as chamas consumiram praticamente todo o veículo.

Domingos Sávio assumiu a direção do semiaberto no dia 31 de janeiro deste ano, após a operação Xadrez, desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) que investigou favorecimento de presos, corrupção e peculato nos presídios fechado e semiaberto de Corumbá.

Perguntado pela reportagem se o incêndio pode ter sido uma retaliação ou ameaça, o diretor, que registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil, informou que só uma investigação poderá apontar essa possibilidade, mas um galão azul com forte cheiro de gasolina e uma caixa de fósforos, foram encontrados próximos ao veículo.

O fato é que desde a Operação Xadrez, a Vara de Execuções Penais e a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) tornaram mais rígidas as normas nos presídios, inclusive com revistas minuciosas que têm apreendido celulares, drogas e armas artesanais.

Procurada por este Diário, a assessoria de imprensa da Agepen informou que a Polícia Civil já investiga o caso e não pode afirmar que se trata de um atentado porque não houve nenhuma situação de ameaça envolvendo o diretor, que estava no trabalho quando ocorreu o incêndio.