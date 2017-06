Carro colide em moto, condutor foge da polícia e passageira de 19 anos morre no local

FOTO: DIVULGAÇÃO

Jovem de 19 anos morreu, no sábado (10), em acidente de trânsito no município de Aquidauana, a 143 quilômetros de Campo Grande.

Thiane Aguilar Vieira agonizou à espera do resgate, enquanto motorista de carro fugia da polícia. Ela era passageira de Honda Titan conduzida por sua madrasta de 35 anos, que não era habilitada.

Acidente ocorreu, por volta das 20h, no cruzamento das ruas Giovani Toscano de Brito e José Alves Ribeiro, no Bairro Vila Paraíso. Fiat Siena tentava ultrapassagem, quando atingiu a motocicleta.

Motorista do veículo, de 49 anos, fugiu do local alegando “medo de retaliação”. Ele foi encontrado por policiais militares em residência próxima e disse não ter visto a Honda Titan, que seguia no sentido contrário, durante ultrapassagem na Rua Giovani Toscano.

Equipe do Corpo de Bombeiros socorreu a madrasta de Thiane com fratura nas pernas direita e esquerda, além da face. Ela, conforme boletim de ocorrência, não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Já o outro motorista teve resultado negativo no teste de bafômetro.

Caso foi registrado, na 1ª Delegacia de Aquidauana, como homicídio culposo na direção de veículo automotor. Perícia técnica seria realizada na manhã deste domingo (11).