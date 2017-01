Acidente aconteceu ontem e carga não foi especificada - Valdenir Rezende/Correio do Estado

Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha, hoje, retirada de carreta que tombou na BR-163. Operação interdita temporariamente a rodovia.

Com placas de Indianápolis (PR), o Scania R440 trafegava no sentido Dourados – Campo Grande quando tombou ontem próximo ao posto da PRF. Guincho está no local para retirada do veículo.

Não foi informado conteúdo da carga. Operação para retirada do caminhão interdita parcialmente as duas pistas da rodovia. Equipe da PRF acompanha o processo.