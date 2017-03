Carreta é apreendida com 40 mil pacotes de cigarros contrabandeados

Carreta carregada com cigarro foi apreendida na noite de terça (14) após abordagem de fiscalização na Rodovia BR-163 em Caarapó. Homem de 33 anos e jovem de 23 foram presos por contrabando.

Conforme informações do Departamento de Operações Especiais de Fronteira (DOF) após fiscalização de rotina uma carreta Volvo acoplada a um semi-reboque não obedeceu ordem de parada . O veículo acabou sendo abordado e revistado pelos policiais.

No interior do semi-reboque os policiais encontraram um compartimento com cerca de 40 mil pacotes de cigarros comprados no Paraguai e sem documentação fiscal.

O motorista e passageiro da carreta foram questionados sobre os produtos e informaram a polícia que a carga seria levada para a cidade de Rondonópolis-MT.

A dupla foi detida e encaminhada para a Delegacia de Polícia de Dourados para demais procedimentos.