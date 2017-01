Carreta carregada de cigarros contrabandeados é apreendida na MS-276 entre Indápolis e Lagoa Bonita

Uma das principais rodovias que corta a região do Vale do Ivinhema foi o centro das atenções de uma grande apreensão de cigarros contrabandeados na manhã desta quinta-feira (26). Na MS-276, entre os distritos de Indápolis e Lagoa Bonita, a PMR (Polícia Militar Rodoviária), através da Base Operacional de Dourados, chegou até a carga ilegal.

Segundo as informações apuradas pela reportagem do Nova News, por volta das 06h20, a equipe de serviço recebeu informações de que na rodovia MS-276 uma carreta bi-trem com placas de Dourados (MS) havia saído da pista e tombado às margens da rodovia, e estaria abandonada.

Após contagem foram contabilizados 45.000 pacotes de cigarros de diversas marcas (Imagem: Divulgação/PMR)